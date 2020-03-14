На чемпіонку Росії з ножового бою Вероніку Муху через сильний вітер на Вільному проспекті в Москві впав рекламний щит.

Вероніка Муха @mukha_veronika

За інформацією 5-tv.ru, першу допомогу 34-річній спортсменці відразу ж після інциденту надали випадкові перехожі.

Після цього потерпіла, за попередніми даними, на нетривалий час прийшла до тями, а згодом різко втратила свідомість. На місце негайно викликали швидку допомогу. Муха була госпіталізована в клініку, де їй діагностували відкриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

Пацієнтка вже перенесла операцію. Інформація про її стан уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після важкої хвороби пішла з життя відома українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Тетяна Буракова.

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