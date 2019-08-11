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Чемпіонку Росії посадили до в'язниці на три роки

5.3т Читати матеріал російською

Симоновський районний суд Москви засудив чемпіонку Росії з кінного спорту Єлизавету Трощенкову до трьох років колонії у справі про шахрайство, скоєне в особливо великому розмірі.

Єлизавета Трощенкова

Єлизавета Трощенкова

За інформацією Telegram-каналу Mash, спортсменка позичила у бізнес-партнера 3 млн рублів, не повернула вчасно, і той звернувся в поліцію. Трощенкова віддала борг поки тривало слідство, однак справа все одно дійшло до суду, і той засудив її до реального тюремного ув'язнення.

Захист дівчата оскаржила рішення в Мосміськсуді. В даний час Трощенкова знаходиться в московському СІЗО №6.

Сама спортсменка ніяк не відреагувала на судове рішення. Останній пост в її Instagram був опублікований 30 травня.

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Тема
кінний спорт
Місце
Росія
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
ну и что нам? зачем такие новости? В последнее время появилось огромное количество "новостей" из России? зачем? Обоз, вызываете раздражение населения Украины? Что бы порадовались таким новостям? С какой целью? Неинтересно стало заходить на сайт
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