Чемпіонку Росії посадили до в'язниці на три роки

Симоновський районний суд Москви засудив чемпіонку Росії з кінного спорту Єлизавету Трощенкову до трьох років колонії у справі про шахрайство, скоєне в особливо великому розмірі.

Єлизавета Трощенкова

За інформацією Telegram-каналу Mash, спортсменка позичила у бізнес-партнера 3 млн рублів, не повернула вчасно, і той звернувся в поліцію. Трощенкова віддала борг поки тривало слідство, однак справа все одно дійшло до суду, і той засудив її до реального тюремного ув'язнення.

Захист дівчата оскаржила рішення в Мосміськсуді. В даний час Трощенкова знаходиться в московському СІЗО №6.

Сама спортсменка ніяк не відреагувала на судове рішення. Останній пост в її Instagram був опублікований 30 травня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду визнав свою провину в податкових злочинах і погодився на 23-місячний тюремний термін.

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