Чемпіонка з Харкова організувала борделі з російськими повіями, – прокуратура Ізраїлю

Прокуратура Ізраїлю звинувачує колишню чемпіонку країни з легкої атлетики та діючу рекордсменку країни з семиборства 51-річну Світлану Гнєздилову в організації мережі борделів в Ізраїлі, а також вербування жінок із Росії та інших країн СНД, повідомляють Вести.

Колишня спортсменка народилася в Харкові, але разом із чоловіком (його теж затримали за співучасть) репатріювалася в 1996-му в Ізраїль. За нову країну вона виступала в бігу на 100 м з бар'єрами і в семиборстві. Брала участь у чемпіонатах Європи та світу.

Гнєздиловим пред'явлений цілий список звинувачень: сутенерство, схиляння до проституції, торгівля жінками, реклама сексуальних послуг, утримання борделів, відмивання грошей і ще кілька податкових злочинів.

Місце, де був організований один із борделів Фото: Ярів Кац - Вести

Все угруповання кілька років розробляли представники центрального округу поліції, податкова служба й управління соціального захисту.

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