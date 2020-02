Чемпіонка UFC здобула перемогу жорстоким нокаутом: опубліковано відео

Чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Валентина Шевченко надупевнено захистила титул кращої в найлегшій вазі.

Спортсменка з Киргизстану у межах турніру UFC 247 у Х'юстоні розбила менш ніж за три раунди американку Кетлін Чукагян і в третій раз провела успішний захист чемпіонського пояса.

Бій пройшов в односторонньому порядку. Шевченко повністю контролювала хід бою, раз по раз влочаючи в суперницю. У другому раунді Валентина ефектним ударом з розвороту влучила в голову Чукагян, але та встояла.

Valentina Shevchenko (19-3) is still your UFC women's flyweight queen, tyrannizing Katlyn Chookagian en route to a third-round TKO in her third title defense. Only Amanda Nunes can test her. # UFC247 pic.twitter.com/Sp0ihFgP99