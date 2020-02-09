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9 лютого • оновлено в 19:05
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Чемпіонка UFC здобула перемогу жорстоким нокаутом: опубліковано відео

4.4т
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Чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Валентина Шевченко надупевнено захистила титул кращої в найлегшій вазі.

Спортсменка з Киргизстану у межах турніру UFC 247 у Х'юстоні розбила менш ніж за три раунди американку Кетлін Чукагян і в третій раз провела успішний захист чемпіонського пояса.

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Бій пройшов в односторонньому порядку. Шевченко повністю контролювала хід бою, раз по раз влочаючи в суперницю. У другому раунді Валентина ефектним ударом з розвороту влучила в голову Чукагян, але та встояла.

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Але вже на початку третьої трихвилинки рефері був змушений зупинити поєдинок після того, як Шевченко завалила американку на настил октагону та викинула серію ударів в голову.

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Шевченко – Чукагян

Як повідомляв OBOZREVATEL, кращий боєць UFC в незалежності від вагової категорії Джон Джонс ледь не позбувся титулу в поєдинку проти Домініка Рейєса.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особа
Валентина Шевченко (UFC)
Місце
США Х'юстон
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Иванович Василий
Иванович Василий
Танец ее понравился!)))
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