Чемпіонка світу з Росії завершила кар'єру в 22 роки: ефектні фото спортсменки

Михайло Морозов Інші види спорту 02:00, 25.12.2020

Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Олександра Солдатова оголосила про завершення професійної кар'єри в 22 роки.

Незважаючи на це, в інтерв'ю виданню ТАСС спортсменка заявила, що не збирається остаточно йти з цього виду спорту. Росіянка пояснила, що ухвалила таке рішення, оскільки для реалізації планів на майбутнє їй потрібно залишатися повністю здоровою.

"Я офіційно оголошую про завершення своєї спортивної кар'єри. Це був прекрасний шлях довжиною в 16 років. Я не йду з гімнастики. Це моє життя, моя любов, моя пристрасть. Мені всього 22 роки, попереду в мене все життя, багато планів, цілей і бажань. Багато в чому вони пов'язані саме з гімнастикою. Щоб це зробити, я маю бути повністю здоровою, і саме здоров'ю я зараз присвячую більшу частину свого життя й саме на його користь роблю свій вибір", – розповіла Солдатова.

Вона є триразовою чемпіонкою світу в командному заліку (2014, 2015, 2018), чемпіонкою світу у вправі зі стрічкою (2018), триразовою переможницею ЧЄ в командному заліку (2015, 2017, 2019) і чемпіонкою Росії в індивідуальному багатоборстві (2016).

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам поглянути на найефектніші знімки Солдатової, опубліковані в неї в Instagram.

Олександра Солдатова в кофті з декольте
Instagram Олександри Солдатової
Олександра Солдатова в чорному боді і гетрах
Instagram Олександри Солдатової
Олександра Солдатова показала розтяжку
Instagram Олександри Солдатової
Олександра Солдатова в басейні
Instagram Олександри Солдатової
Олександра Солдатова відвернулася від камери
Instagram Олександри Солдатової
Олександра Солдатова в боді тілесного кольору
Instagram Олександри Солдатової
Олександра Солдатова з м'ячем
Instagram Олександри Солдатової
Олександра Солдатова в чорному боді
Instagram Олександри Солдатової

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома гімнастка Лаеліта Буффар оголеною потрапила на обкладинку журналу.

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