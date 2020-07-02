Чемпіонка світу з Росії назвала "довбаним соромом" ситуацію з ВФЛА

Чемпіонка світу зі стрибків з жердиною Анжеліка Сидорова прокоментувала інформацію про те, що Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) не змогла вчасно виплатити World Athletics штраф в розмірі 5 мільйонів доларів.

Шестикратна чемпіонка Росії в приміщенні назвала ситуацію "довбаним соромом".

"Просто руки опускаються. Майже 5 років, а ми знову на тому ж місці. Будь ласка, йдіть лісом все, хто вважає, що "нічого страшного, цей сезон не важливий". Важливий. І цей, і минулий зимовий і майбутній зимовий", – написала спортсменка в Instagram.

Instagram Анжеліки Сидорової

За словами росіянки їй часто пишуть люди, які радять йти працювати на завод.

"Схоже, що прийшов час і мені подумати над цим питанням. Можливо тоді все буде сприйматися по-іншому. Ну принаймні, я на це сподіваюся", – зазначила Сидорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту російська легкоатлетка Марія Ласіцкене заявила, що може покинути збірну Росії через скандал зі штрафом ВФЛА.