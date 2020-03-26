Головна Новини
26 березня • оновлено в 19:34
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Чемпіонка світу з плавання Юлія Єфімова влаштувала тренування у ванній

1.9т
Читати матеріал російською

Шестикратна чемпіонка світу з плавання з Росії Юлія Єфімова опублікувала відео тренування в ванні.

У ролику дівчина хлюпає ногами в наповненій піною ванній. "Тренування з плавання в домашніх умовах", – написала Юлія в сторіз.

27-річна дворазова срібна призерка Олімпійських ігор приєдналася до челенджу "Залишайся вдома", який набрав популярність в зв'язку з поширенням коронавiрусу 23 березня. Тоді вона показала в Instagram відео тренування в білизні.

Раніше Єфімова разом з подругою прогулялися по каліфорнійському березі, де сфотографувалися без верхньої частини купальника. Груди вони прикрили ананасами.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Юлія Єфімова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
timberman
VS
Dogs of War
Победа Dogs of War
1.80 Сделать ставку
Big Chillin
VS
Prospects
Победа Prospects с форой в +1,5 карты
1.72 Сделать ставку
Ambush
VS
Salamander
Победа Salamander
1.65 Сделать ставку
Vexed
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.50 Сделать ставку
ALTERNATE aTTaX
VS
Prima
Победа ALTERNATE aTTaX с форой в -1,5 карты
2,40 Сделать ставку
Владимир Кличко вернется на ринг до конца 2020 года
50.00 Сделать ставку
Олег Винник даст минимум получасовой концерт в своем «Инстаграме» для подписчиков до 1 мая 2020 года
3.50 Сделать ставку
PornHub продлит премиум-доступ для всех стран мира после 23 апреля 2020 года
2.50 Сделать ставку
Все четыре турнира серии Большого шлема в 2020 году состоятся
2.60 Сделать ставку
Месси перейдет в чемпионат Беларуси до конца 2020 года
100.00 Сделать ставку