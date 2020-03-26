Шестикратна чемпіонка світу з плавання з Росії Юлія Єфімова опублікувала відео тренування в ванні.
У ролику дівчина хлюпає ногами в наповненій піною ванній. "Тренування з плавання в домашніх умовах", – написала Юлія в сторіз.
March 26, 2020
27-річна дворазова срібна призерка Олімпійських ігор приєдналася до челенджу "Залишайся вдома", який набрав популярність в зв'язку з поширенням коронавiрусу 23 березня. Тоді вона показала в Instagram відео тренування в білизні.
Раніше Єфімова разом з подругою прогулялися по каліфорнійському березі, де сфотографувалися без верхньої частини купальника. Груди вони прикрили ананасами.
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