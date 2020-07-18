Чемпіонка світу з фігурного катання розбилася, випавши з вікна в Москві, – ЗМІ

Чемпіонка світу з фігурного катання серед юніорів Катерина Александровська загинула, випавши з шостого поверху в столиці Росії, повідомляє Telegram-канал "112".

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Смерть 20-річної уродженки Москви, тіло якої виявили під вікнами багатоповерхового будинку, підтверджує ТАСС, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах.

"Наразі розглядаються кілька версій того, що трапилося. Але основна – нещасний випадок", – повідомило джерело. За його словами, раніше дівчина вже намагалася накласти на себе руки після перенесеної травми.

Катерина Александровська і Харлі Віндзор

Александровська народилася в Москві. До 2011 року спортсменка виступала в одиночному катанні. Навесні 2012 року після переїзду в Україну вперше стала в пару з українським учасником I зимових юнацьких Олімпійських ігор Владиславом Лисовим. У 2014 році повернулася в Москву і стала виступати з Олександром Єпіфановим.

У 2016 році Катерина змінила спортивне громадянство з російського на австралійське. У парі з Харлі Віндзором вона завоювала "золото" ЧС серед юніорів. Крім того, дует двічі вигравав чемпіонат Австралії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії на вулиці раптово помер колишній захисник клубів Національної хокейної ліги (НХЛ) "Вашингтон Кепіталc" і "Ванкувер Кенакс" Олексій Тєзіков.