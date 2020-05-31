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31 травня • оновлено в 11:59
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Дівчина-боєць UFC Антоніна Шевченко показала своє обличчя після 45 пропущених ударів

1.9т
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Дворазова чемпіонка світу з тайського боксу і боєць змішаного стилю (ММА) Антоніна Шевченко з Киргизії показала своє обличчя після поразки від американки Кетлін Чукагян на турнірі UFC on ESPN 9.

"ММА важкий спорт, але це мій шлях, і я повернуся сильнішою", – написала спортсменка під фотографією, на якій видно численні синці i садна.

Антоніна Шевченко

Антоніна Шевченко

@antoninapantera

Антоніна Шевченко (праворуч)

Антоніна Шевченко (праворуч)

Антоніна Шевченко (знизу)

Антоніна Шевченко (знизу)

Антоніна Шевченко (ліворуч)

Антоніна Шевченко (ліворуч)

Антоніна Шевченко (ліворуч)

Антоніна Шевченко (ліворуч)

Антоніна Шевченко (праворуч)

Антоніна Шевченко (праворуч)

Антоніна Шевченко (ліворуч)

Антоніна Шевченко (ліворуч)

Антоніна Шевченко

Антоніна Шевченко

Антоніна Шевченко (до бою)

Антоніна Шевченко (до бою)

@antoninapantera

Антоніна Шевченко (до бою)

Антоніна Шевченко (до бою)

@antoninapantera

Як повідомляв OBOZREVATEL, у головному бою турніру UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасі колишній чемпіон у напівсередній вазі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) американець Тайрон Вудлі зазнав розгромної поразки від Гілберта Бернса.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Місце
США Лас-Вегас
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