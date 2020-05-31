Дворазова чемпіонка світу з тайського боксу і боєць змішаного стилю (ММА) Антоніна Шевченко з Киргизії показала своє обличчя після поразки від американки Кетлін Чукагян на турнірі UFC on ESPN 9.
"ММА важкий спорт, але це мій шлях, і я повернуся сильнішою", – написала спортсменка під фотографією, на якій видно численні синці i садна.
Антоніна Шевченко
@antoninapantera
Антоніна Шевченко (праворуч)
Антоніна Шевченко (знизу)
Антоніна Шевченко (ліворуч)
Антоніна Шевченко (ліворуч)
Антоніна Шевченко (праворуч)
Антоніна Шевченко (ліворуч)
Антоніна Шевченко
Антоніна Шевченко (до бою)
@antoninapantera
Антоніна Шевченко (до бою)
@antoninapantera
Як повідомляв OBOZREVATEL, у головному бою турніру UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасі колишній чемпіон у напівсередній вазі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) американець Тайрон Вудлі зазнав розгромної поразки від Гілберта Бернса.
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