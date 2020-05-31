Дворазова чемпіонка світу з тайського боксу і боєць змішаного стилю (ММА) Антоніна Шевченко з Киргизії показала своє обличчя після поразки від американки Кетлін Чукагян на турнірі UFC on ESPN 9.

"ММА важкий спорт, але це мій шлях, і я повернуся сильнішою", – написала спортсменка під фотографією, на якій видно численні синці i садна.

Антоніна Шевченко @antoninapantera

Антоніна Шевченко (праворуч)

Антоніна Шевченко (знизу)

Антоніна Шевченко (ліворуч)

Антоніна Шевченко (ліворуч)

Антоніна Шевченко (праворуч)

Антоніна Шевченко (ліворуч)

Антоніна Шевченко

Антоніна Шевченко (до бою) @antoninapantera

Антоніна Шевченко (до бою) @antoninapantera

Як повідомляв OBOZREVATEL, у головному бою турніру UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасі колишній чемпіон у напівсередній вазі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) американець Тайрон Вудлі зазнав розгромної поразки від Гілберта Бернса.

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