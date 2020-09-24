Чемпіонка світу з Білорусі злякалася наслідків і передумала йти проти Лукашенка

Максим Іншаков Інші види спорту 20:32, 24.09.2020

Чемпіонка світу з легкої атлетики Марина Арзамасова відкликала свій підпис з листа з вимогами до влади і перестала висловлюватися про події в країні публічно. Арзамасова вирішила, що прийняти зараз нейтралітет – це найзваженiший підхід.

За словами титулованої спортсменки, вона спілкувалася з двома заступниками міністра спорту і їй сказали не мати політичних вимог

"У першу чергу їх бентежив перший пункт листи (в ньому йдеться про вимогу визнати минулі президентські вибори недійсними зважаючи на численні чинники фальсифікацій і тиску на виборчі комісії)", – цитує Арзамсову pressball.by.

32-річна мінчанка зізналася, що відкритого ультиматуму не було, але змiст бесіди виявився гранично ясний.

"Мені просто розповіли про мої подальші перспективи. Та й я сама почала їх чітко розуміти. Вони мені, звичайно ж, не сподобалися. Це повністю висновок звідусіль. Я працюю в спортивному комітеті Збройних сил, тому розуміла, що мене можуть "відправити в утiль". Я не отримую зарплату в Міністерстві спорту, а отримую її в спортивному комітеті армії. Якщо я перестану заробляти, мені не буде чим годувати двох дітей і я не зможу займатися спортом", – підсумувала легкоатлетка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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