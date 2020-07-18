Чемпіонка світу з фігурного катання серед юніорів Катерина Александровська перед смертю залишила лаконічне послання.

"Тіло 20-річної Олександрівської було виявлено біля будинку на вулиці 1905 року. Вона залишила записку зі словом "люблю", – повідомили ТАСС в правоохоронних органах. Джерело агентства зазначив, що у дівчини були психологічні проблеми після перенесеної травми.

КП уточнює, що після сезону Катерина Александровська приїхала в Москву, щоб погостювати у батьків.

Планувалося, що через кілька тижнів вона повернеться в Канаду і буде готуватися до нових змагань. Але через епідемію коронавiрусу кордони виявилися закриті і спортсменці довелося затриматися в Москві. Зараз слідчі з'ясовують, що ж сталося в ніч на суботу в квартирі Александровської.

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 липня Александровська загинула, випавши з шостого поверху в столиці Росії.

Спортсменка народилася в Москві, кілька років прожила в Україні, а потім переїхала до Австралії, де взяла спортивне громадянство цієї країни.