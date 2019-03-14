Чемпіонка світу роздяглася на матчі в Росії — опубліковане відео

Чемпіонка світу з фігурного катання Єлизавета Туктамишева виконала свій популярний номер із роздяганням на хокейному матчі між петербурзьким СКА і ярославським "Локомотивом".

Туктамишева виступала у формі стюардеси, верхню частину якої зняла під час проїзду перед трибуною, залишившись у бюстгальтері. Глядачі відреагували бурхливими оплесками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше цей номер фігуристка показала в минулому році під час показового виступу на Гран-прі в Канаді. Іноземні спортсмени після цього запустили флешмоб #TuktikChallenge, учасники якого роздягаються на льоду.

Пізніше на етапі Гран-прі NHK Trophy в Японії Туктамишева повторила свій скандально-відвертий танець.

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