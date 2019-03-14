МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Чемпіонка світу роздяглася на матчі в Росії — опубліковане відео

2.7тЧитати матеріал російською

Чемпіонка світу з фігурного катання Єлизавета Туктамишева виконала свій популярний номер із роздяганням на хокейному матчі між петербурзьким СКА і ярославським "Локомотивом".

Туктамишева виступала у формі стюардеси, верхню частину якої зняла під час проїзду перед трибуною, залишившись у бюстгальтері. Глядачі відреагували бурхливими оплесками.

Новини
Російська чемпіонка захотіла ''надерти дупу'' Трампу і поплатилася

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше цей номер фігуристка показала в минулому році під час показового виступу на Гран-прі в Канаді. Іноземні спортсмени після цього запустили флешмоб #TuktikChallenge, учасники якого роздягаються на льоду.

Пізніше на етапі Гран-прі NHK Trophy в Японії Туктамишева повторила свій скандально-відвертий танець.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Єлизавета Туктамишева
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки