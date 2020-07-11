Чемпіонка світу померла після тренування в збірній

Чемпіонка світу і п'ятиразова чемпіонка Європи з шорт-треку Лара ван Рейвен померла в 27 років в одній з лікарень Франції, повідомляє прес-служба Королівського союзу ковзанярів Нідерландів.

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Бронзовій призерці Олімпіади в Пхенчхані стало погано під час тренування в складі нідерландської збірної. 25 червня спортсменка була госпіталізована, а 29 червня її ввели в стан штучної коми. Дівчина померла, не приходячи до тями. Відзначається, що Ван Рейвен страждала від розлада імунної системи, що розвинувся після операції на плечі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чемпіон світу з футболу 1966 року в складі збірної Англії Джек Чарльтон помер у віці 85 років після тривалої хвороби.