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Чемпіонка Європи відмовилася виступати за Росію і втекла з країни

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Знаменита російська гімнастка, чемпіонка Європи у вправі на колоді Марія Харенкова змінила спортивне громадянство, щоб виступати за збірну Грузії.

Як повідомляється на сайті Міжнародної федерації гімнастики (FIG), рішення про перехід 21-річної спортсменки в іншу збірну винесли на засіданні виконкому FIG в Манагуа.

Харенкова стала чемпіонкою Європи в 2014 році, в 2015 завоювала "бронзу" на чемпіонаті світі, також ставала срібним і бронзовим призером чемпіонатів Європи.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на особисті фотографії спортсменки.

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

Марія Харенкова

Марія Харенкова

Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, відомі російські фігуристи Костянтин Мілюков і Вікторія Сафонова поміняли спортивне громадянство і з наступного сезону почнуть виступати за збірну Білорусі.

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Тема
спортивна гімнастика
Місце
Росія
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
В гимнастике слишком большая конкуренция, а спортивный век короткий. Скорее всего в этом дело.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Loskutov Виталий, не ну этож перемога? Перемога!
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