Чемпіонка Європи розповіла про розруху у Криму: спортивні підсумки 26 липня

Олександр Чеканов Інші види спорту 09:11, 27.07.2020

Чемпіонка Європи з фігурного катання Олександра Бойкова розповіла про поїздку в Крим, а український футболіст Андрій Ярмоленко відзначився голом за "Вест Хем".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 26 липня.

Крім того, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко показав, як відпочиває з сім'єю. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Чемпіонка Європи про Крим: розруха і бідність в цих краях відштовхують і викликають співчуття

Горуна: не хочу воювати на Донбасі, щоб не ризикувати родиною та Олімпіадою

Ярмоленко забив незвичний рятівний гол, вийшовши на заміну в АПЛ

Шевченко показав, як відпочиває з Пазік і дітьми в Італії

У мене огида до Усику та Ломаченка, – чемпіон України з карате Горуна

Бойко звернувся до вболівальників "Динамо" через Луческу

Непереможна боксерка продала фанату брудні шкарпетки за 17700 грн

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

Кличко спіймав на вулиці Києва двох "графітників" і викликав поліцію

РБНО заявила про витік даних і загрозу безпеці державних ресурсів

Путін раптом нагадав світові, що Антарктиду "відкрили російські моряки"

Про самоуважение

Зеленський сам зателефонував Путіну – Кремль