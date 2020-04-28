Дворазова чемпіонка Європи з керлінгу Катерина Галкіна, яка тимчасово проживає в Італії, описала порушення режиму самоізоляції місцевими жителями під час пандемії коронавiрусу.

Катерина Галкіна СЕ

"В Італії багато було втрачено, тому що люди дуже легковажно до цього ставилися і не дотримувалися правил. І, на жаль, дотепер не завжди дотримуються самоізоляції, дистанціювання, ходять і бігають втрьох-вп'ятьох у парках, поводяться нерозважливо", – цитують РІА Новини.

Вона зазначила, що в країні введена сувора система штрафів і люди використовують будь-які лазівки, щоб виходити з дому, при цьому негативно реагують на намір влади ввести систему стеження, розцінюючи це як посягання на особисту свободу та права людини.

"Для них це, звичайно, трагедія, особливо карантин. Почнемо з того, що Італія – країна туризму, гігантська частина економіки базувалася на ньому, а зараз він на нулі зі зрозумілих причин. Плюс треба враховувати менталітет італійців, вони звикли при зустрічі поцілувати один одного в щоку, вони максимально контактні люди, які звикли жити в певному контакті один з одним, а тут їх цього позбавили. Може, для тих же німців це не так драматично, а тут люди за допомогою вудок цокаються один з одним келихами на балконах, тому що вони не можуть без цього живого спілкування", – додала спортсменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус COVID-2019 в Італії 28 квітня перевищила 200 тисяч.