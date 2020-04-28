Головна Новини
28 квітня • оновлено в 22:05
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Чемпіонка Європи розповіла про нерозсудливiсть італійців під час коронавiрусу

Читати матеріал російською

Дворазова чемпіонка Європи з керлінгу Катерина Галкіна, яка тимчасово проживає в Італії, описала порушення режиму самоізоляції місцевими жителями під час пандемії коронавiрусу.

Катерина Галкіна

Катерина Галкіна

СЕ

"В Італії багато було втрачено, тому що люди дуже легковажно до цього ставилися і не дотримувалися правил. І, на жаль, дотепер не завжди дотримуються самоізоляції, дистанціювання, ходять і бігають втрьох-вп'ятьох у парках, поводяться нерозважливо", – цитують РІА Новини.

Вона зазначила, що в країні введена сувора система штрафів і люди використовують будь-які лазівки, щоб виходити з дому, при цьому негативно реагують на намір влади ввести систему стеження, розцінюючи це як посягання на особисту свободу та права людини.

"Для них це, звичайно, трагедія, особливо карантин. Почнемо з того, що Італія – країна туризму, гігантська частина економіки базувалася на ньому, а зараз він на нулі зі зрозумілих причин. Плюс треба враховувати менталітет італійців, вони звикли при зустрічі поцілувати один одного в щоку, вони максимально контактні люди, які звикли жити в певному контакті один з одним, а тут їх цього позбавили. Може, для тих же німців це не так драматично, а тут люди за допомогою вудок цокаються один з одним келихами на балконах, тому що вони не можуть без цього живого спілкування", – додала спортсменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус COVID-2019 в Італії 28 квітня перевищила 200 тисяч.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 212 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавирусу.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
North
VS
Godsent
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
100 Thieves
VS
Triumph
Победа Triumph с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
Evil Genuises
Победа Cloud9 с форой в +1,5 карту
1.76 Сделать ставку
Astralis
VS
Team Liquid
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Победа NiP
1.46 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Славия
Инд. тотал БАТЭ больше 2
2.01 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Динамо Брест
Победа Шахтера
1.98 Сделать ставку
BOOM
VS
Isurus
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
c0ntact
Победа Movistar Riders
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.90 Сделать ставку