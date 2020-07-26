Чемпіонка Європи про Крим: розруха і бідність в цих краях відштовхують і викликають співчуття

Знамениту російську фігуристку Олександру Бойкову, яка вирушила на відпочинок до окупованого Криму, шокував рівень життя на півострові.

Титулована 18-річна спортсменка їхала 4,5 години від Ялти до Нового світу, і була вражена станом транспортних розв'язок і відсутністю інфраструктури.

"По дорозі ти проїжджаєш кілька містечок, і, чесно кажучи, стає шкода тих людей, які в них живуть. Ось ти живеш на березі моря, і, здається, що краще нічого і не уявити. Але та розруха і бідність, що панують в цих краях, просто відштовхує і викликає жаль. Немає ніякої інфраструктури і місцевим жителям, а тим більше туристам там просто нема чим зайнятися", – написала дівчина в Instagram.

Олександра Бойкова шокована ситуацією в Криму Instagram Олександри Бойкової

Бойкова виступає в парі з Дмитром Козловським. Вони стали чемпіонами Європи 2020 року, бронзовими призерами чемпіонату Європи-2019, чемпіонами Росії-2020 і срібними призерами юніорського чемпіонату світу-2017.

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