Чемпіонат в Росії завершився грандіозним побоїщем - опубліковано відео

Відкритий чемпіонат по бразильському джиу-джитсу в П'ятигорську завершився грандіозною бійкою. У масовій бійці взяло участь кілька десятків людей.

Один з учасників турніру, Гаджи Хархаров, за підсумками бою висловив невдоволення суддівством. Місцевий суддівський корпус слухати претензії не захотів. Після цього на нахабу налетіла юрба. Далі до бійки підключилися глядачі.

"Основне невдоволення викликає поведінка суддів, які повинні як грамотно розпоряджатися своїми рішеннями, так бути компетентними в організації та підтримці порядку на турнірі. А виходить зворотне - вони є винуватцями безладу. Некрасивий жест як в сторону спортсменів, так і в бік глядачів, які прийшли на цей чемпіонат", - зазначається в підписі до відео.

Новини Чемпіонат в Чечні переріс в грандіозну бійку

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в одній з нижчих лих чемпіонату Росії з водного поло відбулася грандіозна бійка.

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