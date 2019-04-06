Чемпіонат в Чечні переріс в грандіозну бійку

У Чеченській Республіці чемпіонат з вільної боротьби завершився масовою бійкою. Інцидент стався в спортзалі однієї з шкіл міста Курчалой.

У турнірі брали участь молоді хлопці 2002 – 2004 років народження. На змагання було заявлено близько 80 бійців, і майже всі взяли участь в бійці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Нагадаємо, що моторошним побоїщем достроково завершився матч-відповідь чемпіонату Росії з водного поло між казанським "Синтезом" і волгоградським "Спартаком". Коли до фінальної сирени залишалося трохи більше 4-х хвилин, гравці влаштували масову бійку на воді.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!