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Чемпіонат в Чечні переріс в грандіозну бійку

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У Чеченській Республіці чемпіонат з вільної боротьби завершився масовою бійкою. Інцидент стався в спортзалі однієї з шкіл міста Курчалой.

У турнірі брали участь молоді хлопці 2002 – 2004 років народження. На змагання було заявлено близько 80 бійців, і майже всі взяли участь в бійці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Футболісти "Динамо" і "Зорі" влаштували бійку в матчі

Нагадаємо, що моторошним побоїщем достроково завершився матч-відповідь чемпіонату Росії з водного поло між казанським "Синтезом" і волгоградським "Спартаком". Коли до фінальної сирени залишалося трохи більше 4-х хвилин, гравці влаштували масову бійку на воді.

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Тема
вільна боротьба
Місце
Росія
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