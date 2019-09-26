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27 вересня • оновлено в 19:08
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Чемпіона України порізали в Полтаві: спортсмен в реанімації - опубліковано відео

10.7т Читати матеріал російською

Чемпіон України з тхеквондо та срібний призер Дефлімпійських ігор-2017 Вадим Боярин потрапив в реанімаційне відділення 1-ї міської клінічної лікарні Полтави з пораненнями живота і шиї.

Також Боярин потребував переливання крові. На щастя проникаючих поранень немає, і за словами лікарів життя Вадима нічого не загрожує.

Стікаючи кров'ю спортсмен, який страждає порушеннями слуху та мовы, прийшов в магазин в людне місце, після чого відвідувачі надали йому необхідну домедичну допомогу, викликали "швидку" і поліцію, повідомляє видання "Полтавщина Спорт"

Копи змогли оперативно з'ясувати, хто ж скоїв напад. Ним виявився спортсмен-дефлімпіець Філіп Полтавець (настільний теніс).

Попередньо було встановлено, що увечері 24 вересня в квартирі, яку він орендує, між спортсменами стався конфлікт на побутовому грунті, який закінчився різаниною. Полтавець також з тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні.

За словами представника Головного управління Нацполіціі в Полтавській області Юрія Сулаєва, в квартирі, де стався конфлікт між дефлімпійцями, знайшли "предмет, схожий на бульбулятор" і "речовину рослинного походження схожу на наркотичну".

Правоохоронці з'ясовують усі деталі інциденту і перевіряють,чи вживали спортсмени наркотичні засоби.

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тхеквондо
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
И в сраку ему ссано блокитныю тряпку.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
дефлимпийцы на привале)))) теннесист проворней оказался.Всё хорошо на Окраине,не то что у нас ))))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Smekalov Sergey, у вас дзюдоист оказался проворнее...
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