Чемпіона світу з України побили рекетири

Українець Михайло Харук, який виграв у квітні чемпіонат світу зі сноуборду серед юніорів, став жертвою зловмисників на Івано-Франківщині.

У селі Ільці Верховинського району на спортсмена напали рекетири. Бандити, яких Михайло бачив перший раз в житті, бризнули йому в очі сльозогінним газом, натякнувши, що з ними треба ділитися, і що в найближчий вечір вони чекають з даниною його тата. "Це питання треба закрити", - сказали ті наостанок.

Михайло Харук Главком

Батько Михайла, який все життя був музикантом, і виховує зразковий танцювальний колектив в місцевій школі, загрози бандитів проігнорував.

Через 10 днів Михайло разом з другом приїхали в райцентр на автомобілі, щоб на міському стадіоні подивитися футбольний матч місцевої аматорської команди. Всі ті ж зловмисники знову бризнули в нього з балончика, сильно вдаривши ногою в груди.

Михайло встиг сісти в машину і втекти, а його мати на наступний день написала заяву в поліцію.

"Марія Харук звернулася до нас із заявою та ми почали кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень, за ознаками злочину, передбаченого статтею 125, частина 1. Зараз ми проводимо досудове розслідування. Особисто спілкувався з цим хлопчиком. Він сказав, що йому бризнули газовим балончиком і вдарили в тулуб з лівого боку. Якщо вимагали гроші, то треба звертатися з окремою заявою", - цитує "Главком" начальника районного управління Національної поліції Богдана Сокола.

Не для преси місцеві жителі розповіли, що компанія відчуває себе так безкарно, тому що у неї "дах" в поліції. Саме тому, мовляв, заява Марії Харук потоне серед десятків інших не доведених до логічного завершення справ.

Поки ж Михайло Харук воліє поменше виходити з дому. Особливо після того, як почув на свою адресу наступне: "Поки ми не закриємо це питання, ти по району ходити не будеш". При цьому спортсмен відзначає, що по дорозі на тренування його автомобіль переслідують. Причому представники іншої банди.

Відзначимо, що якихось особливих статкiв, крім декількох подяк, Михайло Харук за свою перемогу на чемпіонаті світу не отримав. Йому присвоїли звання майстра спорту міжнародного класу і включили до складу національної збірної. Але зарплату згідно зі штатним розкладом він почне отримувати тільки з початком сезону-2019/2020.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в лютому українка Аннамарі Данча виграла першу в історії України медаль в сноуборді.

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