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28 вересня • оновлено в 18:40
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Чемпіона світу з Росії відправили в глибокий нокаут - опубліковано відео

4.9т Читати матеріал російською

Чемпіон світу з бойового самбо, який виступає у змішаних єдиноборствах (MMA) Расул Мірзаєв зазнав несподіваної поразки на турнірі Absolute Championship Akhmat (ACA) 99.

Бій проти співвітчизника Шаміля Шахбулатова завершився в 1-му раунді. 33-річний Мірзаєв пропустив кілька серйозних ударів і потрапив у глибокий нокаут.

На пресконференції він заявив, що не пам'ятає кінцівки поєдинку. У команді бійця підкреслили, що провал в пам'яті може бути пов'язаний з тим, що спортсмен не бачив вирішального удару.

Для Мірзаєва поразка стала другою в кар'єрі. Крім того, він вперше поступився нокаутом. До цього свою єдиної поразки він зазнав у 2016-му, після чого протягом двох років не брав участі в турнірах. В активі Мірзаєва 18 перемог.

Шахбулатов добув 11-ту перемогу в кар'єрі і четверту перемогу нокаутом. Як і Мірзаєв, боєць всього двічі програвав за правилами MMA.

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MMA
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70rus xxx
70rus xxx
Нормальный заголовок.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Снова заголовок не отражает суть статьи.
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Mega Death
Mega Death
Карпов Стас, Обоз)))
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