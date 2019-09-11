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12 вересня • оновлено в 00:05
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Чемпіона світу з кікбоксингу зарізали у вуличній бійці

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Семиразовий чемпіон Узбекистану з кікбоксингу і чемпіон світу з К1 МС Муслімбек Омонов загинув в масовій бійці в Ташкенті.

23-річний боєць отримав важкі травми, від яких згодом помер.

Муслімбек ОМОН

Муслімбек ОМОН

Як повідомляє РІА "Новости", 11 вересня приблизно о 00.50 за місцевим часом в одному з кафе столиці, розташованому в Юнусабадському районі, стався конфлікт між двома компаніями. Молоді люди відправилися з'ясовувати стосунки на вулицю, сіли в машини і доїхали до сусіднього району - Шайхантахурського, де в ході бійки спортсмен отримав смертельний удар ножем.

"В результаті троє учасників бійки з отриманими тілесними ушкодженнями звернулися в лікарню, де один з них, 23-річний Муслімбек Омонов, незважаючи на зусилля лікарів, помер", - йдеться в повідомленні прес-служби ташкентського ГУВС,

Відкрито справу за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження", санкція якої передбачає покарання від 8 до 10 років позбавлення волі. Відзначається, що всі учасники бійки встановлені.

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Помер триразовий олімпійський чемпіон із біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році в одному з нічних клубів Ташкента зарізали чемпіона Узбекистану з боїв змішаного стилю (MMA). 25-річний спортсмен намагався пронести в заклад ніж, проте був убитий одним з охоронців.

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Тема
кікбоксинг
Місце
Узбекистан Ташкент
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