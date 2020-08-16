Чемпіона світу під час велогонки збила бабуся на авто. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 16:34, 16.08.2020 Оновлено: 16:35, 16.08.2020

Чемпіон світу-2018 в командній гонці Максиміліан Шахманов потрапив в аварію на останніх кілометрах одноденної гонки Джиро ді Ломбардія, що проходить в Італії.

26-річний німецький велогонщик команди Bora – Hansgrohe їхав по трасі, коли на спуску раптово з'явився автомобіль, який вирішив повернути прямо перед ним.

За кермом була італійка похилого вiку, яка дуже здивувалася, дізнавшись, що ця траса закрита і тут проходять змагання.

В результаті Шахманов фінішував 7-м, через 4:31 після переможця, Якоба Фульсанга (Astana), і через 10 секунд від свого найближчого суперника Вінченцо Нібалі (Trek-Segafredo).

Раніше в цій же гонки важкі травми отримав знаменитий бельгійський велогонщик Ремко Евенепул. Чемпіон Європи-2019 не впорався з керуванням і вилетів з моста, впавши з 15-метрової висоти.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

Из-за вакцины Путин показал полное отсутствие связи с реальностью

МЗС України вперше прокоментувало вибори в Білорусі

Не бойтесь и не надейтесь, Путин ничего не введет. Беларусь не Украина

Лукашенко звернувся за допомогою до Путіна через протести: він відреагував

Двоє терористів "ЛНР" намагалися втекти до ЗСУ: окупанти зізналися, що одного вбили