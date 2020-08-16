Чемпіона світу під час велогонки збила бабуся на авто. Відео

Чемпіон світу-2018 в командній гонці Максиміліан Шахманов потрапив в аварію на останніх кілометрах одноденної гонки Джиро ді Ломбардія, що проходить в Італії.

26-річний німецький велогонщик команди Bora – Hansgrohe їхав по трасі, коли на спуску раптово з'явився автомобіль, який вирішив повернути прямо перед ним.

За кермом була італійка похилого вiку, яка дуже здивувалася, дізнавшись, що ця траса закрита і тут проходять змагання.

В результаті Шахманов фінішував 7-м, через 4:31 після переможця, Якоба Фульсанга (Astana), і через 10 секунд від свого найближчого суперника Вінченцо Нібалі (Trek-Segafredo).

Раніше в цій же гонки важкі травми отримав знаменитий бельгійський велогонщик Ремко Евенепул. Чемпіон Європи-2019 не впорався з керуванням і вилетів з моста, впавши з 15-метрової висоти.