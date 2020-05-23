Чемпіон світу зі стрибків у довжину південноафриканець Луво Маньонга був затриманий за розпивання спиртних напоїв у парку, повідомляє BBC Sport.

Згідно поліцейському рапорту, Маньонга був спійманий в парку Тубелітша в Каяманді, розташованому в передмісті Стелленбоша на околиці знаменитого виноробного району Західної Капської провінції.

Луво Маньонга @luvomanyonga

Повідомляється, що найближчим часом 29-річний спортсмен постане перед судом. Йому загрожує штраф в розмірі 140 доларів за порушення режиму самоізоляції, введеного в ПАР через пандемію коронавiрусу.

У 2012 році Маньога був дискваліфікований на 18 місяців після того, як в його організмі були виявлені наркотики. Потім спортсмен лікувався від метамфетамінової залежності. Луво довелося пропустити Олімпійські ігри в Лондоні після того, як він виграв "золото" на чемпіонаті світу серед юнаків до 20 років у 2010 році.

Пізніше Маньонга привернув увагу всього світу легкої атлетики своєю реабілітацією завдяки підтримці з боку ключових людей як всередині, так і за межами спортивного світу.

Він переміг свою залежність в 2015 році, переїхавши в Преторію, щоб відновити свою кар'єру. В результаті південноафриканець повернувся в спорт і в 2016 році став срібним призером Олімпіади в Ріо де Жанейро. Через рік Маньонга виграв чемпіонат світу.

"Я концентруюся на один день і тримаюся подалі від усього, що може привести мене до рецидиву - алкоголь, втеча з дому, це не є частиною мого життя на даний момент", – сказав він після того, як став чемпіоном світу в 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий голландський спортсмен Юрі ван Гелдер був виключений з національної збірної зі спортивної гімнастики, яка виступала на Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Після перемоги на кваліфікації ван Гелдер покинув Олімпійське селище, повернувшись вранці наступного дня в стані алкогольного сп'яніння.