Чемпіона Росії виловили з річки мертвим з простреленою головою

Колишній чемпіон Росії, СНД і Німеччини з кікбоксингу Сергій Карпенко знайдений мертвим в суботу, 27 липня. Його син близько тижня тому заявив в поліцію про зникнення батька.

Труп 51-річного чоловіка з вогнепальним пораненням голови був витягнутий правоохоронцями в Петербурзі з річки Мойки.

У Петербурзі знайшли тіло екс-чемпіона з кікбоксингу з простреленою головою. Це сталося на набережній річки Мийки https://t.co/F0PB7NVZTT pic.twitter.com/HFgZ8iaVVg - # говорітмосква (@govoritmsk) July 28, 2019

Сергій Карпенко став чемпіоном СНД в 1991 році, а в 1992 році виграв чемпіонати Росії і збройних сил. У 1993 році він вийшов у фінал чемпіонату Європи. Потім він почав виступати за німецький спортивний клуб і став чемпіоном Берліна. В останні роки Карпенко працював тренером.

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