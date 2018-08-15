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Чемпіона ММА зарізали: з'явилося відео моменту вбивства

7.3тЧитати новину російською

В інтернеті з'явилося відео моменту вбивства чемпіона Узбекистану з боїв змішаного стилю (MMA) Джамшида Кенжаєва. Інцидент стався в нічному клубі "Аурум 898" у Ташкенті.

На записі видно, як Кенжаєва і його друга повалили на землю і почали бити - ногами, битами і стільцем. Пізніше один із учасників бійки вихопив ніж у спортсмена і завдав йому кілька ударів у груди.

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Нагадаємо, що 25-річного Джамшида Кенжаєва вбили його ж ножем співробітники охорони нічного клубу в столиці Узбекистану. За даними ЗМІ, конфлікт між чоловіками почався на грунті того, що чемпіон хотів пронести в заклад зброю, а охорона йому це забороняла.

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Тема
MMA
Місце
Узбекистан
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