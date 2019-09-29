Головна Новини
30 вересня • оновлено в 06:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Чемпіона Європи з України після фінішу відвезли в реанімацію: що сталося

11.1т Читати матеріал російською

Чемпіон Європи зі спортивної ходьби Мар'ян Закальницький був терміново госпіталізований після фінішу на дистанції 50 км на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить в Катарі.

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

"Якщо до 20-го кілометра я потів, то потім взагалі припинилося потовиділення. Я йшов абсолютно сухим. Після 30-го кілометра вже навіть думав про те, а чи не краще зійти, але не міг собі цього дозволити. Розумів, що суперники попереду можуть "посипатися" і є шанс зачепитися за вісімку. Я прокинувся вже під крапельницею. Не пам'ятаю, як мене туди везли. пам'ятаю, що у мене дуже піднялася температура і мене помістили в крижану ванну ", – цитує 25-річного уродженця Івано-Франківщини прес-служба ФЛАУ.

Незважаючи на спеку і зневоднення Мар'ян фінішував дев'ятим.

Українського легкоатлета після фінішу ЧС відвезли в реанімацію

Новини
Російських легкоатлетів поселили на ЧС у "будинок колгоспника" з отруєною їжею

Як повідомляв OBOZREVATEL, тайський легкоатлет здійснив несподіваний вчинок в забігу на 10 кілометрів на турнірі CAT 10K Thailand Championship.

Спортсмен допоміг травмованому супернику після того, як той упав у фінішній прямій

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
легка атлетика
Місце
Катар Доха
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
4
Смішно
2
Цікаво
43
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
voznyk ruslan
voznyk ruslan
50 кілометрів в пекельному Катарі? Жесть, Спарта якась
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
А что у каклов есть чимпионы.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel