Чемпіона Європи з України після фінішу відвезли в реанімацію: що сталося

Чемпіон Європи зі спортивної ходьби Мар'ян Закальницький був терміново госпіталізований після фінішу на дистанції 50 км на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить в Катарі.

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

Мар'ян Закальницький

"Якщо до 20-го кілометра я потів, то потім взагалі припинилося потовиділення. Я йшов абсолютно сухим. Після 30-го кілометра вже навіть думав про те, а чи не краще зійти, але не міг собі цього дозволити. Розумів, що суперники попереду можуть "посипатися" і є шанс зачепитися за вісімку. Я прокинувся вже під крапельницею. Не пам'ятаю, як мене туди везли. пам'ятаю, що у мене дуже піднялася температура і мене помістили в крижану ванну ", – цитує 25-річного уродженця Івано-Франківщини прес-служба ФЛАУ.

Незважаючи на спеку і зневоднення Мар'ян фінішував дев'ятим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тайський легкоатлет здійснив несподіваний вчинок в забігу на 10 кілометрів на турнірі CAT 10K Thailand Championship.

Спортсмен допоміг травмованому супернику після того, як той упав у фінішній прямій

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