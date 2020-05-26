Чемпіон України з бодібілдингу 2012 року Любомир Шкодзінський покінчив життя самогубством у віці 26 років.

Як повідомляє інтернет-ресурс Тернополяни, спортсмен повісився через невдачі на роботі та проблеми в особистому житті. Останнім часом він працював персональним тренером з бодібілдингу та фітнесу в одному із залів Тернополя.

Любомир Шкодзінскій телеграф

Прощання з ним проходить сьогодні, 26 травня, на території міської психіатричної лікарні.

Шкодзінський виграв чемпіонат України в категорії до 18 років у жовтні 2012 року, випередивши двох спортсменів із Хмельницької області. Він займався бодібілдінгом більше десяти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар французької футбольної команди "Реймс" покінчив життя самогубством через коронавірус.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!