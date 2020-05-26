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26 травня • оновлено в 15:54
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Чемпіон України з бодібілдингу Любомир Шкодзінський покінчив життя самогубством

1.9т
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Чемпіон України з бодібілдингу 2012 року Любомир Шкодзінський покінчив життя самогубством у віці 26 років.

Як повідомляє інтернет-ресурс Тернополяни, спортсмен повісився через невдачі на роботі та проблеми в особистому житті. Останнім часом він працював персональним тренером з бодібілдингу та фітнесу в одному із залів Тернополя.

Любомир Шкодзінскій

Любомир Шкодзінскій

телеграф

Прощання з ним проходить сьогодні, 26 травня, на території міської психіатричної лікарні.

Шкодзінський виграв чемпіонат України в категорії до 18 років у жовтні 2012 року, випередивши двох спортсменів із Хмельницької області. Він займався бодібілдінгом більше десяти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар французької футбольної команди "Реймс" покінчив життя самогубством через коронавірус.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
культуризм і бодібілдинг
Місце
Україна Тернопіль
Тег
самогубство
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