Чемпіон України добув важку перемогу в UFC. Відео

Грузинський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Роман Долідзе (8-0), який шість разів вигравав чемпіонат України WWFC, добув непросту перемогу на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC).

У головному карді UFC Fight Night on ESPN 19, який пройшов у Лас-Вегасі на стадіоні "UFC Apex" 32-річний уродженець Батумі переміг Джона Аллана Арте. Бій у напівважкій вазі завершився роздільним рішенням суддів на користь Долідзе: 28-29, 30- 27, 29-28.

Нагадаємо, що Долідзе переїхав в Україну в 2008 році, вступивши до Одеського національного морського університету. У 2014 році Роман став чемпіоном Європи з грепплінга. Перший бій в ММА Долідзе провів в 2016 році.

У липні цього року Роман ефектно дебютував в UFC, нокаутувавши досвідченого росіянина Хадіса Ібрагімова (8-3).

Після дострокового закінчення бою Долідзе почав емоційно святкувати перемогу перед обличчям Ібрагімова, за що згодом вибачився.