Чемпіон України з волейболу "Барком-Кажани" подали заявку на участь у польській ПлюсЛізі в сезоні 2020/21, але шанси на її задоволення залишаються вкрай низькими через коронавірус.

"Я можу підтвердити, що команди з Берліна і Львова подали заявки на участь у нашому чемпіонаті. Для нас це велика честь. Через пандемію коронавірусу мені складно уявити, що в нинішній ситуації в ПлюсЛігу увійдуть команди з інших країн. Але в майбутньому все можливо. Ми обов'язково розглянемо ці заявки", – передає слова функціонера польської волейбольної ліги Каміла Скадовського видання Przeglad Sportowy.

"Барком-Кажан" головком

Відзначимо, що команда "Барком-Кажани" є дворазовим чемпіоном України, вигравши дві останніх першості. Вони лідирували і в нинішньому сезоні, однак через пандемію коронавірусу чемпіонат був достроково завершений без визначення переможця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року збірна України вперше в своїй історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи з волейболу.