Чемпіон України "Барком-Кажани" подали заявку на участь в першості Польщі

Михайло Морозов Інші види спорту 13:49, 15.05.2020

Чемпіон України з волейболу "Барком-Кажани" подали заявку на участь у польській ПлюсЛізі в сезоні 2020/21, але шанси на її задоволення залишаються вкрай низькими через коронавірус.

"Я можу підтвердити, що команди з Берліна і Львова подали заявки на участь у нашому чемпіонаті. Для нас це велика честь. Через пандемію коронавірусу мені складно уявити, що в нинішній ситуації в ПлюсЛігу увійдуть команди з інших країн. Але в майбутньому все можливо. Ми обов'язково розглянемо ці заявки", – передає слова функціонера польської волейбольної ліги Каміла Скадовського видання Przeglad Sportowy.

"Барком-Кажан"
головком

Відзначимо, що команда "Барком-Кажани" є дворазовим чемпіоном України, вигравши дві останніх першості. Вони лідирували і в нинішньому сезоні, однак через пандемію коронавірусу чемпіонат був достроково завершений без визначення переможця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2019 року збірна України вперше в своїй історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи з волейболу.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

Україна готується відновити авіасполучення з Єгиптом, Туреччиною та Грузією: названо дату

Сивохо розповів про обіцяний "сюрприз" від Зеленського

Грошей на пенсії може не вистачити: в Кабміні готують реформу з двома виплатами і новим внеском

"Боятися треба не смерті, а пустого життя": що відомо про загиблого спецпризначенця

Війська Росії напали на ЗСУ на Донбасі: трапилася трагедія