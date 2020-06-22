Чемпіон UFC звинуватив магазин у расизмі через іспаномовний цінник

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс знайшов расистський підтекст, побачивши на ціннику в одному з магазинів одягу в Альбукерке, штат Нью-Мексико, напис іспанською мовою.

У Нью-Мексико живе велика кількість іспаномовного населення, а слово "Negro", яке так не сподобалося бійцеві, перекладається з іспанської на англійську як "чорний". Тим не менш, це не зупинило Джонса, який вирішив поділитися побаченим з користувачами Twitter.

"Я прекрасно знаю, як перекладається слово "чорний" на іспанську мову, але я все ж вважаю, що магазин Hollister підібрав бездушні й образливі слова. Можете називати мене чутливим, але я був ображений", – написав боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джонс оголосив про рішення піти з UFC, не зумівши домовитися про гроші з промоушеном.