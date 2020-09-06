Чемпіон UFC вирубав Івана Урганта ударом ногою в голову в прямому ефірі. Відео

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Петр Ян узяв участь у зйомках програми "Вечірній Ургант".

Під кінець програми ведучий Іван Ургант попросив бійця вдарити його з такою силою, "щоб було, що потім розповісти".

"Вдарте від душі, люди дивляться. Порадуйте росіян", – сказав Ургант.

З метою безпеки Іван надів захисний шолом на голову. Чемпіон, незважаючи на боксерську базу, завдав журналістові потужний хайкік (удар ногою в голову).

Ян б'є Урганта в голову кадр із відео

Після цього ефір "Першого каналу" був перерваний, а потім з'явилися кадри, на яких шоумен лежить на підлозі, а Ян закінчує передачу самостійно.

Ургант лежить на підлозі кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ян став чемпіоном 12 липня, вигравши поєдинок за вакантний пояс у найлегшій вазі, ставши другим чемпіоном UFC з Росії.

Бій проти бразильця Жозе Альдо на турнірі UFC 251, який проходив на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі, завершився технічним нокаутом у п'ятому раунді.

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