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Чемпіон UFC попався на допінгу і залишився без титулу

Чемпіон UFC попався на допінгу і залишився без титулу
Титулований спортсмен зробив заяву
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Американський боєць змішаного стилю (ММА) Ті Джей Діллашоу повідомив, що провалив допінг-тест після поєдинку проти співвітчизника Генрі Сехудо на турнірі UFC Fight Night 143.

Ті Джей Діллашоу (зліва)

Ті Джей Діллашоу (зліва)

Боєць написав в Instagram, що дізнався про позитивний тест від Американського антидопінгового агентства (USADA) і Атлетичної комісії штату Нью-Йорк. Сліди якого саме препарату були виявлені в його організмі, спортсмен не вказав. Зараз же його команда намагається зрозуміти, як це сталося і як вирішити цю ситуацію.

Діллашоу добровільно відмовився від чемпіонського пояса в найлегшій вазі з поваги до інших бійцям.

Бій проти Сехудо в найлегшій дивізіоні пройшов 19 січня. Діллашоу програв технічним нокаутом. Титул в найлегшій вазі в цьому поєдинку не стояв.

За свою кар'єру 33-річний американець провів 20 боїв, в яких здобув 16 перемог і зазнав чотирьох поразок.

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Тема
UFC
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