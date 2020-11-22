Чемпіон UFC переміг "гільйотиною" в першому ж раунді. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
3,4 т.
Чемпіон UFC переміг 'гільйотиною' в першому ж раунді. Відео

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій вазі (до 56,7 кг) Дейвісон Фігейредо здобув ефектну перемогу на турнірі UFC 255 у Лас-Вегасі (Невада, США).

Поєдинок проти американського бійця Алекса Переса завершився в першому раунді.

Фігейредо невдало спробував больовим прийомом захопити ногу опонента. Перес спробував вийти на задушливий ззаду, але 32-річний бразилець зміг розвернутися й затиснути його шию на "гільйотину" –задушливий прийом, що застосовується в положеннях перед і над противником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць Серхіо Петтіс (19-5) здобув ефектну перемогу на турнірі Bellator 238, який пройшов в Інглвуді (штат Каліфорнія, США). 26-річний уродженець Мілуокі спершу обрушив на суперника град ударів, а потім зміг захопити його страшною "гільйотиною".

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