Чемпіон UFC переміг 'гільйотиною' в першому ж раунді. Відео

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій вазі (до 56,7 кг) Дейвісон Фігейредо здобув ефектну перемогу на турнірі UFC 255 у Лас-Вегасі (Невада, США).

Поєдинок проти американського бійця Алекса Переса завершився в першому раунді.

Фігейредо невдало спробував больовим прийомом захопити ногу опонента. Перес спробував вийти на задушливий ззаду, але 32-річний бразилець зміг розвернутися й затиснути його шию на "гільйотину" –задушливий прийом, що застосовується в положеннях перед і над противником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць Серхіо Петтіс (19-5) здобув ефектну перемогу на турнірі Bellator 238, який пройшов в Інглвуді (штат Каліфорнія, США). 26-річний уродженець Мілуокі спершу обрушив на суперника град ударів, а потім зміг захопити його страшною "гільйотиною".