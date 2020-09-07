Чемпіон UFC нокаутував Івана Урганта: спортивні підсумки 6 вересня

Олександр Чеканов Інші види спорту 09:23, 7.09.2020 Оновлено: 09:30, 7.09.2020

Збірна України розгромно програла Іспанії у Лізі націй, а чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Петро Ян у прямому ефірі нокаутував ведучого Першого каналу Івана Урганта.

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Крім того, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав причини поразки від Іспанії. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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