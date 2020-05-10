Чемпіон UFC нокаутом захистив титул і несподівано завершив кар'єру

Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Генрі Сехудо добув яскраву перемогу над співвітчизником Доменіком Крусом, захистивши пояс чемпіона організації в найлегшій вазі.

Сехудо - Крус

Один з центральних поєдинків в рамках турніру UFC 249 в Джексонвіллі, штат Флорида завершився у другому раунді

Сехудо - Крус

По ходу бою у Сехудо відкрилося сильно кровотеча і рефері зробив паузу для огляду лікарями. Після короткої перерви Сехудо кинувся в атаку і відразу ж потрапив коліном в голову Круза, відправивши того на настил.

Сехудо - Крус

Після перемоги 33-річний Сехудо подякував фанатам, а також главi UFC Дейна Уайта і несподівано оголосив про те, що вирішив завершити кар'єру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центральному бою вечора американець Джастін Гетжі сенсаційно переміг співвітчизника Тоні Фергюсона і завоював титул тимчасового чемпіона в легкій вазі.

Крім того, ексчемпіон UFC у легкій вазі Ентоні Петтіс переміг Дональда Серроне в матчі реванші. Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь Петтіса 29-28, 29-28, 29-28.

У ще одній зустрічі француз Френсіс Нгану добув ефектну перемогу нокаутом над суринамцем Жаірзіньо Розенструйком.

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