Чемпіон UFC Джон Джонс розповів про проблеми з алкоголем

Михайло Морозов Інші види спорту 15:34, 13.04.2020

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс зізнався, що має проблеми з алкоголем.

"Я занадто сильно напиваюся, коли п'ю алкоголь. Але я не дозволю цьому переважити всі мої хороші якості. Деякі люди акцентують увагу на тому, що їх цікавить. Я фокусуюся на своїх хороших рисах, і це дозволяє мені перемагати щороку", – цитує слова Джонса видання BJPenn.

Джон Джонс
FightTime

Відзначимо, що кілька тижнів тому боєць був заарештований за звинуваченнями в нетверезому водінні, недбалій експлуатації вогнепальної зброї, володінні відкритою пляшкою алкоголю під час водіння та відсутності страховки на автомобіль.

Свій останній бій Джонс (26-1) провів на турнірі UFC 247, перемігши в титульному бою Домініка Рейеса (12-1) за рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць UFC Майк Перрі вирубив незнайомця на вулиці й опублікував відео нокауту.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

Не пустили в собор: на Буковині жінка влаштувала скандал. Відео 18+

"Спасибі, що врятували мені життя!" Джонсон переміг коронавірус

На Донбасі за три місяці загинули десятки українських воїнів: імена Героїв

"Повернемо не лише Донбас та Крим!" Інтерв'ю з Олександром Турчиновим до річниці початку АТО

Мама Дана Балана заспівала "весільну" пісню для Кароль на "Голосі країни"