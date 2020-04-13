Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс зізнався, що має проблеми з алкоголем.

"Я занадто сильно напиваюся, коли п'ю алкоголь. Але я не дозволю цьому переважити всі мої хороші якості. Деякі люди акцентують увагу на тому, що їх цікавить. Я фокусуюся на своїх хороших рисах, і це дозволяє мені перемагати щороку", – цитує слова Джонса видання BJPenn.

Джон Джонс FightTime

Відзначимо, що кілька тижнів тому боєць був заарештований за звинуваченнями в нетверезому водінні, недбалій експлуатації вогнепальної зброї, володінні відкритою пляшкою алкоголю під час водіння та відсутності страховки на автомобіль.

Свій останній бій Джонс (26-1) провів на турнірі UFC 247, перемігши в титульному бою Домініка Рейеса (12-1) за рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць UFC Майк Перрі вирубив незнайомця на вулиці й опублікував відео нокауту.