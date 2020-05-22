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22 травня • оновлено в 11:22
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Чемпіон Джон Джонс оголосив, що йде з UFC

2.4т
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Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс заявив, що припиняє співпрацю з промоушном після того, як їм не вдалося узгодити його гонорар.

"Навіть не почавши обговорювати зі мною цифри за бій з Френсісом Нганну, в UFC заявили, що не збираються платити мені більше за супербій з ним і мій перехід у важку вагову категорію. Був радий з вами співпрацювати, побачимося через рік або два. Якщо ви будете готові краще вести бізнес, то я повернуся", – написав Джонс в серії записів на Twitter.

Джон Джонс

Джон Джонс

Нагадаємо, що Нганну здобув блискавичну перемогу над Жаірзіньо Розенструйком на UFC 249, нокаутувавши його за 20 секунд. Що стосується чемпіона у напівважкій вазі, то він захистив свій титул на 247-му номерному турнірі промоушна, здолавши Домініка Реєса в лютому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джонс зізнався, що має серйозні проблеми з алкоголем.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
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