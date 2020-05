Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс заявив, що припиняє співпрацю з промоушном після того, як їм не вдалося узгодити його гонорар.

"Навіть не почавши обговорювати зі мною цифри за бій з Френсісом Нганну, в UFC заявили, що не збираються платити мені більше за супербій з ним і мій перехід у важку вагову категорію. Був радий з вами співпрацювати, побачимося через рік або два. Якщо ви будете готові краще вести бізнес, то я повернуся", – написав Джонс в серії записів на Twitter.

Джон Джонс

Before even discussing numbers, the UFC was unwilling to pay more for the Francis super fight / for me to move to heavyweight. Said I could possibly earn more in pay-per-view buys. - Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 21, 2020

It's been fun you guys, maybe I'll see you all in a year or two. - Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 21, 2020

Maybe when they're ready to do better business I'll come back, until then health fitness and family. - Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 21, 2020

Нагадаємо, що Нганну здобув блискавичну перемогу над Жаірзіньо Розенструйком на UFC 249, нокаутувавши його за 20 секунд. Що стосується чемпіона у напівважкій вазі, то він захистив свій титул на 247-му номерному турнірі промоушна, здолавши Домініка Реєса в лютому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джонс зізнався, що має серйозні проблеми з алкоголем.

