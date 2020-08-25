Чемпіон світу зістрибнув з мотоцикла без гальм на швидкості 230 км/год. Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 18:21, 25.08.2020 Оновлено: 18:22, 25.08.2020

Іспанському гонщику команди Yamaha Маверіку Віньялес довелося покинути свій байк на швидкості 230 кілометрів на годину через відмову гальм.

Інцидент стався на Гран-прі Штирії (Австрія) під час гонки MotoGP.

За словами пілота, котрий вигравав чемпіонат світу Moto3 в 2013 році, проблеми з гальмами переслідували його протягом всієї гонки, через що він дозволив суперникам його обійти.

"Але потім в якомусь повороті гальма просто вибухнули, і я нічого не міг зробити. До цього у мене в кар'єрі нічого подібного не відбувалося", – розповів Віньялес в інтерв'ю Autosport.com.

25-річний Маверік в наслiдок інциденту не постраждав, відбувшись легкими синцями. Мотоциклу пощастило менше. Транспортний засіб на повній потужності влетів у відбійник і загорівся.

Розбитий мотоцикл
Autosport.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійський мотогонщик Yamamaha Франко Морбіделлі потрапив у жахливу аварію на етапі чемпіонату світу з MotoGP в Австрії.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

В Україні оголосили штормове попередження: очікуються сильні дощі та грози

UFC: розклад головних боїв 2020 року

Під Харковом пронісся торнадо з піску. Відео

На Київщині в ДТП загинуло двоє людей, ще троє – постраждали

У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу: свіжа статистика