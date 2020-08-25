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Чемпіон світу зістрибнув з мотоцикла без гальм на швидкості 230 км/год. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
3,2 т.
Маверік Віньялес

Маверіку Віньялесу довелося приймати нестандартне рішення.

Іспанському гонщику команди Yamaha Маверіку Віньялес довелося покинути свій байк на швидкості 230 кілометрів на годину через відмову гальм.

Інцидент стався на Гран-прі Штирії (Австрія) під час гонки MotoGP.

За словами пілота, котрий вигравав чемпіонат світу Moto3 в 2013 році, проблеми з гальмами переслідували його протягом всієї гонки, через що він дозволив суперникам його обійти.

"Але потім в якомусь повороті гальма просто вибухнули, і я нічого не міг зробити. До цього у мене в кар'єрі нічого подібного не відбувалося", – розповів Віньялес в інтерв'ю Autosport.com.

25-річний Маверік в наслiдок інциденту не постраждав, відбувшись легкими синцями. Мотоциклу пощастило менше. Транспортний засіб на повній потужності влетів у відбійник і загорівся.

Розбитий мотоцикл

Розбитий мотоцикл Autosport.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійський мотогонщик Yamamaha Франко Морбіделлі потрапив у жахливу аварію на етапі чемпіонату світу з MotoGP в Австрії.

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