Головна Новини
29 лютого • оновлено в 19:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Чемпіон світу з велоспорту трагічно загинув в Росії

6.8т
Читати матеріал російською

Перший радянський чемпіон світу в шосейному велоспорті Андрій Ведерников загинув в суботу, 29 лютого, на 61-му році життя.

Андрій Ведерников

Андрій Ведерников

fotokto.ru

"Трагічно помер Андрій Георгійович Ведерников, чемпіон світу 1981 року в груповій гонці, переможець Vuelta Mexico Telmex і "Тура Словаччини". Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким, учням Андрія Георгійовича", - йдеться в повідомленні Федерації велосипедного спорту Росії (ФВСР).

Як уточнив гендиректор ФВСР Юрій Кучерявий, трагедія розігралася в Іжевську на лісоповалі.

"Ведерникова придавило деревом", сказав Кучерявий, додавши, що на місці події триває слідство, присутні лікарі.

Новини
Російський чемпіон опинився при смерті після страшної аварії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Сучжоу (Китай) у віці 29 років помер український фігурист Микола Бондар. Спортсмен помер від зупинки серця уві сні в результаті інфаркту.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
велоспорт
Місце
Росія Іжевськ
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Круто чемпион велогонщик погиб на лесоповале)))))))))охренеть)))сидел на лесосеке за то что его ученик не выиграл гонку имени Путина?))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Артеллерист Моня, готовь свою руксолану ( в смысле ж..пу подмой) - скоро друзья по нато будут принимать в дар крым от таких как ты
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Рафаэль Надаль
VS
Тейлор Фриц
Победа Рафаэля Надаля с форой в -5,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Лейла Фернандес
VS
Хизер Уотсон
Победа Лейлы Фернандес с форой в -1,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Унион
VS
Вольфсбург
Победа хозяев
2.75 Сделать ставку
Ювентус
VS
Интер
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
Кальяри
VS
Рома
Победа хозяев
3.85 Сделать ставку
ПСВ
VS
Фейеноорд
Гости не проиграют
1.97 Сделать ставку
Аякс
VS
АЗ Алкмар
Гости не проиграют
2.65 Сделать ставку
Ворскла
VS
Шахтер
Хозяева не проиграют
5.2 Сделать ставку
Астон Вилла
VS
Манчестер Сити
Обе забьют
2.31 Сделать ставку
Тоттенхэм
VS
Вулверхэмптон
Победа Вулверхэмптона с форой (0)
2.14 Сделать ставку