Перший радянський чемпіон світу в шосейному велоспорті Андрій Ведерников загинув в суботу, 29 лютого, на 61-му році життя.

Андрій Ведерников fotokto.ru

"Трагічно помер Андрій Георгійович Ведерников, чемпіон світу 1981 року в груповій гонці, переможець Vuelta Mexico Telmex і "Тура Словаччини". Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким, учням Андрія Георгійовича", - йдеться в повідомленні Федерації велосипедного спорту Росії (ФВСР).

Як уточнив гендиректор ФВСР Юрій Кучерявий, трагедія розігралася в Іжевську на лісоповалі.

"Ведерникова придавило деревом", сказав Кучерявий, додавши, що на місці події триває слідство, присутні лікарі.

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