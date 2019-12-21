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21 грудня • оновлено в 10:51
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Чемпіон світу з Росії здійснив мерзенний вчинок з підлеглим

2.3т
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Дворазовий чемпіон світу з боротьби Віктор Лебедєв у Якутську побив підлеглого Володимира Стрижака, коли той прийшов із заявою щодо відпустки.

Віктор Лебедєв

Віктор Лебедєв

ТАСС

Лебедєв, завершивши кар'єру спортсмена, став гендиректором компанії "Саханефтегазсбит".

"Борцун давно просив того звільнитися й звалити куди подалі. Але Стрижак продовжував роботу. А коли втомився і прийшов за відпусткою, у спортіка бомбануло. Почався файт, у підлеглого струс мозку і перелом щелепи", – повідомляє Telegram-канал Mash.

Чемпіон світу з Росії здійснив мерзенний вчинок з підлеглим

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Нагадаємо, що свого часу Віктор Лебедєв був відсторонений від виступу на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Причиною стала позитивна допінг-проба, взята у спортсмена в 2006 році. Лебедєв був позбавлений золотої медалі першості світу серед юніорів і дискваліфікований на два роки.

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Автор
Максим Богданов
Місце
Росія Якутськ
Тег
Новини Росії
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