Дворазовий чемпіон світу з боротьби Віктор Лебедєв у Якутську побив підлеглого Володимира Стрижака, коли той прийшов із заявою щодо відпустки.

Віктор Лебедєв ТАСС

Лебедєв, завершивши кар'єру спортсмена, став гендиректором компанії "Саханефтегазсбит".

"Борцун давно просив того звільнитися й звалити куди подалі. Але Стрижак продовжував роботу. А коли втомився і прийшов за відпусткою, у спортіка бомбануло. Почався файт, у підлеглого струс мозку і перелом щелепи", – повідомляє Telegram-канал Mash.

Нагадаємо, що свого часу Віктор Лебедєв був відсторонений від виступу на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Причиною стала позитивна допінг-проба, взята у спортсмена в 2006 році. Лебедєв був позбавлений золотої медалі першості світу серед юніорів і дискваліфікований на два роки.

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