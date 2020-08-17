Чемпіон світу з Росії: якщо Лукашенко приберуть, ми отримаємо ракети під боком

Російський чемпіон світу та дворазовий призер Олімпійських ігор фігурист Олександр Жулин заявив про страх у зв'язку з подіями в Білорусі.

На його думку, Росії вигідно, щоб Олександр Лукашенко залишився на посту президента країни. Він також продемонстрував зневагу до позиції громадян Білорусі.

"Так, можна кричати: "Геть Лукашенка". Але це дуже небезпечно... Я розумію, що самі білоруси хочуть змін. Вони не хочуть жити в країні, де все передбачувано. Я був в Білорусі, там дуже чисто. Так, не шикують, це такий "совок". А уявіть, що все роздеребанили, Лукашенко приберуть! А потім поставлять людину прозахідну! І що ми отримаємо? Ми отримаємо ракети під боком, не зрозумій що буде відбуватися! Треба це якось все мирно розрулити. Але це мої думки, я не політик", – цитує Жулина Sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруський футболіст Ілля Шкурін відмовився виступати за національну збірну до тих пір поки Олександр Лукашенко залишатиметься на своїй посаді.

Нагадаємо, 9 серпня в Республіці Білорусь пройшли вибори президента країни. За офіційними даними, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців.

Це викликало протести в суспільстві. Громадяни країни заявили про фальсифікацію результатів виборів і закликали Лукашенка піти у відставку. У Білорусі вже вісім днів проходять масові протести і страйки.