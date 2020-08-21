Чемпіон світу з РФ мало не одружився з ескортницею: спортивні підсумки 20 серпня

Російський чемпіон світу Заурбек Сідак дізнався на весіллі, що його наречена – ескортниця, а київське "Динамо" готує підписання першого бразильця за Луческу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 20 серпня.

Крім того, захисник "Динамо" Віталій Миколенко висловився про партнерів. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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