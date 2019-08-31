Рекордсмен світу з плавання в холодній воді Микола Петшак потонув під час тренування в Єнісеї.

Микола Петшак

Причиною смерті 64-річного спортсмена називають нещасний випадок. Тренер спортсмена Дмитро Похабов розповів, що в день смерті Петшак тренувався на Єнісеї. На річці для тренувань і змагань було виділено місце в затоці. За словами тренера, через вдале розташування там не буває течії.

В інтерв'ю 360 Похабов зазначив, що Петшак зазвичай запливав найдалі від берега, і його не було видно. Одноклубники спортсмена помітили, що його довго немає, і виявили, що плавець захлинувся та потонув.

Петшак - учасник чемпіонатів світу з плавання в холодній воді, в 2012 році він виграв змагання. Також в його активі рекорд світу по знаходженню в холодній воді, його він встановив в 1994-му.

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