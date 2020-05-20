Чемпіон світу з Криму Павло Журавльов відкрито назвав Росію агресором

Максим Богданов Інші види спорту 18:06, 20.05.2020 Оновлено: 18:12, 20.05.2020

Чемпіон світу з кікбоксингу 2008 року, севастополець Павло Журавльов заявив, що у нього немає сумнівів в причинах конфлікту 2014 року.

Павло Журавльов

"Україна страждає від агресії Росії, тут пересудів бути не може. Для мене особисто немає питань, хто винен. Саме тому я живу зараз в Одесі, а не Севастополі", – цитує Журавльова tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Журавльов підтримав Усика і Ломаченка, поцікавившись, чому в "Миротворці" немає українських депутатів.

Крім того, Павло назвав українських політиків негідниками, які намагаються "впарити патріотизм".

Також кікбоксер пояснив братання Усика з росіянами.

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