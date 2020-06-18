Чемпіон світу з боксу спровокував смертельну ДТП

Чемпіон світу з боксу без рукавичок Bare Knuckle Boxing Боббі Ганн розшукується американською поліцією за ДТП зі смертельним результатом, повідомляє North Jersey.

Влада збирається пред'явити 47-річному бійцеві звинувачення у вбивстві. Поллі Тонар померла в лікарні через травми, отриманi в лобовому зіткненні з автомобілем Ганна. Сам же боксер зник після того, як йому надали медичну допомогу. Він оголошений у розшук.

Крім виступів на професійному ринзі, Ганн здобув популярність, як "король підпільних кулачних боїв".

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