Чемпіон світу та Європи трагічно помер у віці 36 років

Чемпіон світу з дзюдо британець Крейг Феллон помер на 37-му році життя, повідомляється на офіційному сайті Федерації дзюдо Великобританії.

"З глибоким жалем ми ділимося цією сумною новиною зі світом дзюдо. Чемпіон світу Крейг Феллон, батько і син, пішов із життя в понеділок у віці 36 років", – йдеться в повідомленні. Причина смерті Феллона не уточнюється.

Феллон завоював "золото" чемпіонату світу – 2005 у ваговій категорії до 60 кг. У 2006 році став золотим призером чемпіонату Європи. Тим самим Феллон став лише другим британським дзюдоїстом в історії (після Нейла Адамса в 1981 році), одночасно утримував титули чемпіона світу і Європи.

Після завершення кар'єри в 2011 році він перейшов на тренерську роботу, в березні 2019 року стало головним тренером Асоціації дзюдо Уельсу.

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